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Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu.

03.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:09

Ülkemizde vaka sayısı gün geçtikçe artan koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından şehirler arası yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacak.

OTOGARLAR BOŞALDI

Türkiye'de otobüsle şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı. İstanbul'da çok sayıda otobüs Yenikapı Miting alanına park edildi.

Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu

SALGIN BİTENE KADAR ALANDA KALACAKLAR

Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirler arası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.

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Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
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