Haberler » Güncel » Yüzlerce Pakistanlı, İran sınırında mahsur kaldı - Haber

Yüzlerce Pakistanlı, İran sınırında mahsur kaldı

Pakistan'ın İran'la olan sınır kapısını kapatması üzerine, yüzlerce Pakistanlı sınırda mahsur kaldı.

23.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:20Yüzlerce Pakistanlı, İran sınırında mahsur kaldı
'ın 'la olan sınır kapısını kapatması üzerine, yüzlerce Pakistanlı sınırda mahsur kaldı.

Pakistan'ın İran'da artan korona virüsü vakaları nedeniyle sınır kapılarını kapatması nedeniyle yüzlerce Pakistanlı, Taftan sınır kapısında mahsur kaldı. Sınırda zor şartlar altında mahsur kalan Pakistanlılar, soğuk hava, barınak ve gıda eksikliği nedeniyle oluşan zor koşullar altında hükümetten gelecek yardımı bekliyor.

Pakistan bugün, İran'da korona virüsü nedeniyle ölüm sayısının 8'e çıkması üzerine Taftan sınır kapısını kapatma kararı aldığını açıklamıştı. - İSLAMABAD

Pakistan, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 23:50:51