Yüzlerce Pakistanlı, İran sınırında mahsur kaldı

Pakistan
'ın İran
'la olan sınır kapısını kapatması üzerine, yüzlerce Pakistanlı sınırda mahsur kaldı.
Pakistan'ın İran'da artan korona virüsü vakaları nedeniyle sınır kapılarını kapatması nedeniyle yüzlerce Pakistanlı, Taftan sınır kapısında mahsur kaldı. Sınırda zor şartlar altında mahsur kalan Pakistanlılar, soğuk hava, barınak ve gıda eksikliği nedeniyle oluşan zor koşullar altında hükümetten gelecek yardımı bekliyor.
Pakistan bugün, İran'da korona virüsü nedeniyle ölüm sayısının 8'e çıkması üzerine Taftan sınır kapısını kapatma kararı aldığını açıklamıştı. - İSLAMABAD