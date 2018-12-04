Yüzlerce Satınalmacıdan 'Yerli ve Milli'ye Tam Destek

04 Aralık 2018 Salı 14:09



04 Aralık 2018 Salı 14:09

Toplam 50 milyar dolarlık karar gücüne sahip yüzlerce satınalma yöneticisi, 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' sloganıyla Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde bir araya geldi.Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi (STZ18) yoğun bir katılımla gerçekleşti. 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' sloganıyla çıkış yapan STZ, tüm sektörlerden satınalma yönetecilerini bir araya getirdi. Yüzlerce satınalma profesyonelinin buluştuğu, Zirve ile TÜSAYDER, tüm ülkeye yayılan 'yerli ve milli' çağrısına da tam destek vermiş oldu."Bizlere büyük görev düşüyor"STZ18'in açılış konuşmasını yapan TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Birol Kanbir, orta ve uzun vadede kurumlar, ülke ve millet adına atılması gereken adımları belirlemenin önemine dikkat çekti.Güçlü bir Türkiye için satınalma profesyonellerine büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Kanbir, "TÜSAYDER eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyor. Verdiğimiz eğitimleri önce İstanbul ve çevresindeki üniversitelerde sonra da diğer bölgesel temsilciliklerimiz aracılığı ile tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.Youngson: "Dünya standartlarini destekliyoruz"Dünyadaki satınalma profesyonellerini ve satınalma yöneticilerini tek çatı altında toplayan IFPSM'nin CEO'su Malcolm Youngson ise STZ18'de, 'Uluslararası Satınalma ve Tedarik Yönetimi' konulu sunum yaptı. Dünyada 45 derneği temsil ettiklerini vurgulayarak konuşmasına başlayan Youngson, "Dünya genelinde standartları destekliyor ve eğitimin kalitesini yükseltmek için görev alıyoruz. Biz, eğitim programlarının denetlenmesini yapıyoruz. Eğitimin yetkinliğinin değerlendirmesinin bağımsız kuruluşlarca yapılması gerektiğini savunuyor ve bu değerlendirmeleri küresel standartlara göre sağlıyoruz" diye konuştu.Omid Ghamami de Zirve'de 2 ayrı sunum yaptıPazarlık Planlamasının Kurucu Babası ünvanına sahip, Uluslararası Satınalma ve Pazarlık Danışmanı Omid Ghamami de Zirve'ye yurtdışından katılan konuklar arasındaydı. STZ18'de 'Satınalmacının Ajandası' ve 'Satınalmanın Katma Değerli Merkeze Dönüşmesi', başlıklı 2 ayrı sunum yapan Ghamami, satınalma ve pazarlık stratejilerinin günümüz iş dünyasından nasıl olması gerektiğini hakkında paylaşımlarda bulundu. STZ18'deki sunumlarında pazarlığın en önemli aşamasının planlama olduğuna vurgu yapan Ghamimi, maliyetleri azaltmanın önemine ve veri tabanlı pazarlıklara odaklanmak gerektiğine dikkat çekti.TÜSAYDER Women gün yüzüne çıktıTÜSAYDER Uluslararası İlişkiler Eğitim Komitesi Başkanı Dr. Sevgi Yılmaz ise STZ18'de 'TÜSAYDER Women' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. TÜSAYDER çatısı altında 'TÜSAYDER Women' adı altında yeni bir yapılanmaya gidildiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'de kadın istihdamının yüzde 25 gibi kritik bir seviyede olmasından dolayı bu oluşuma start verdik. Bundan sonraki süreçte kadın istihdamına önem veren, ülkemizin yerli ve milli statüde gelişmesine katkı sağlamak isteyen tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapacağız. TÜSAYDER Women çatısı altında buluşarak mesleğimizin gelişmesine, kadın meslektaş sayımızın artmasına ve dolayısıyla istihdama katkı sağlamak adına yakın temasta olacağımız bir network oluşturacağız" diye konuştu.Zirve'de Ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez, 'Türkiye ve Dünya Ekonomisi', Blockchain Türkiye Platformu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta 'Blockchain Digital Para ve Smart Kontratlar', SushiCo Genel Müdürü Özkan Keskin 'Satınalmacının Kariyer Yolculuğu', TEB Satınalma Direktörü Arda Polat ise 'Tedarikçi Yönetimi' başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.Bu arada TÜSAYDER, Blockchain projesine dahil olan ilk sivil toplum kuruluşu olduğu kaydedildi. Bankalararası Kart Merkezi, Microsoft ve VeriPark ortaklığında geliştirilen belgem.io projesiyle TÜSAYDER'in eğitim sertifikaları Blockchain tabanlı dijital dünyaya taşınarak, saklanabilecek, istenildiğinde yine blok zinciri üzerinden paylaşılabilecek. - İSTANBUL