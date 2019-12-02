Haberler » Güncel » Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı - Haber

Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı

Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Türkiye'de yaşayan olmak üzere yüzlerce Telabyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.

02.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:59Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı
'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Türkiye'de yaşayan olmak üzere yüzlerce Telabyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.

Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte dönüşler de hız kazandı. Çoğu Türkiye'de yaşayan 537 kişi gece saatlerinde Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale Gümrük Kapısından geçerek Telabyad'a gitti. Toplam 48 araçla sınıra gelen aileler, sevgi gösterilerinde bulunarak kapıdan geçip Suriye tarafına geçti. Konvoyda bulunan kamyon ve minibüslerde ise ev eşyaları olduğu gözlendi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:24 Muğla'da "İki Yaka, Yarım Aşk" filminin gösterimi yapıldı - Haber
21:23 Kılıçdaroğlu, TISİAD heyetini kabul etti - Haber
21:23 Tekirdağ tbmm başkanı şentop, tekirdağ'da açılış yaptı, tapu dağıttı -1 - Haber
21:20 Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haber
21:18 Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi - Haber
21:11 Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber
21:00 Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber
20:10 Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor - Haber
19:24 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 21:32:08