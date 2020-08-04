Yüzlerce ton hayvan yeminin bulunduğu depo alev alev yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çiftlikteki hayvan yemlerinin bulunduğu depo alev alev yandı. Yüzlerce ton hayvan yemi, bir traktör ve kamyonun kül olduğu yangında, 2 milyon liralık zarar olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde İbrahim Kendiroğlu'na ait çiftlikte besihanedeki hayvan yemlerinin bulunduğu depoda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesiyle depoda bulunan değişik cinslerde yüzlerce ton balyalar halinde hayvan yemi, yem karma makinesi ve traktör tamamen yanarken, bir kamyon da kısmen zarar gördü. Yangına çiftlik çalışanları, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Deponun sahibi İbrahim Kendiroğlu toplam zararın 1,5 - 2 milyon lira olduğunu söyledi. Depo kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA