Yüzlerce Üniversite Öğrencisine Çorba ve Çay İkramı Yapıldı

Yüzlerce üniversite öğrencisine çorba ve çay ikramı yapıldıBaşkan Can ve Rektör Taş kendi elleriyle öğrenci otağında ikramda bulunduBİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenci otağında öğrencilere çorba ve çay ikramı yapıldı. Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenci otağında öğrencilere çorba ve çay ikramı geleneği devam ediyor. Bilecik Belediyesi, yıllardır geleneksel hale getirdiği faaliyetleri kapsamında öğrenci otağında her Çarşamba günü öğrencilere çorba ikram ederken, her gün ise ücretsiz çay ikramı ile öğrencilere hizmet veriyor. Eğitime ve gençlere yönelik güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi tarafından üniversite yerleşkesine kazandırılan öğrenci otağı, öğrencilerin dinlenme ve güzel zaman geçirme mekanlarından biri haline geldi.Öte yandan yüzlerce öğrenciye Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş kendi elleriyle çorba ve çay ikramı yaptı.