Yüzlerce Yolcu Vagonlarda Bekledi! Marmaray'da gergin

İstanbul Marmaray'da yaşanan arıza krize dönüştü. Onlarca yolcu vagonlarda bekletildikten sonra "arıza var" denilerek dışarı çıkarılmak istenince tartışma çıktı. Polisin 1 kişiyi gözaltına aldığı iddia edildi.

Vatandaşlara "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır anlayışınız için teşekkür ederiz" dışında bir açıklamanın yapılmadığı olay Üsküdar'da gerçekleştiği belirtildi.

Yolcular önce bir vagonda 20 dakika bekletildi daha sonra "arızalı" açıklaması geldikten sonra diğer yönden gelen vagona alındı. Fakat bu vagon da "arıza" nedeniyle hareket etmeyince tartışma çıktı.