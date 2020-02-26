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Yüzlerce yunus Fransa kıyılarına vurdu

Fransa'nın Atlantik kıyılarına yüzlerce yunus vurdu.

26.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:30Yüzlerce yunus Fransa kıyılarına vurdu
Fransa'nın Atlantik kıyılarına yüzlerce yunus vurdu.
Fransa'da Pelagis grubundan hayvanları koruma aktivistleri, Fransa'nın Atlantik kıyılarında Şubat ayı ortalarında aralarında balinalar ve yunusların bulunduğu yaklaşık 670 deniz canlısının ölü bulunduğunu açıkladı. Hayvan aktivistleri, sıkı örülen balık ağlarının ölümlere neden olabileceğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri Virginijus Sinkevicius, açıklanan sayının kabul edilemez olduğunu belirterek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin yok olmasına neden olacağını söyledi. Sinkevicius, 2019 yılında Biskay Körfezi kıyılarında yüzlerce yunus bulunduğunu hatırlatarak ölümlerin balık ağlarıyla ilişkili olduğunu belirtti. Kar amacı gütmeyen çevreci dernek Sea Shepherd, balıkçılık derneklerinin balıkçılık endüstrisini kirleten skandal bir tutum sergilediğini açıkladı.

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Kaynak: İHA

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