Yüzleşme Dizisinde Sürpiz İddia! Engin Öztürk ve Hande Doğandemir Yeniden Aşık Oldu

Hafta içi her sabah Süper Fm'de Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa Programı'nın hazırlayıp sunan Seyhan Erdağ, yayında Yüzleşme dizisinde başrolleri oynayan Hande Doğandemir ve Engin Öztürk'ün sette tekrar yakınlaştığını ve aşklarına kaldıkları yerden devam ettiklerini iddia etti.

2015 YILINDA AŞK YAŞAMIŞLARDI

2015 yılında aşka yelken açan Hande Doğandemir ve Engin Öztürk ilişkisi sona ermişti. Ancak Yüzleşme dizisinin setinde yeniden başladığı öne sürüldü. 2 hafta önce başlayan dizinin ilk yayın gününde çekimlerin yapıldığı Alanya'da bir davet düzenlendi, basının da davetli olduğu o gecede Hande Doğandemir ve Engin Öztürk'ün arasındaki etkileşim ve yakınlık fark edildi.

Hafta içi her sabah Süper Fm'de Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa Programı'nın hazırlayıp sunan Seyhan Erdağ yayında "Sonra bir araştırma yaptım ki, 2015 yılında başlayıp biten ilişkinin özellikle Hande Doğandemir'in yakın hareketleriyle yeniden başlandığını" öğrendim şeklinde açıklama yaptı.