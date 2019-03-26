Yüzleşme dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Her Salı akşamı yeni bölümleri yayınlanan dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Uğur Yücel ve Şebnem Bozoklu yer alıyordu. Reytinglerde bir türlü başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı verildi.

YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU

Hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.