26 Mart 2019, 20:58
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Yüzleşme Dizisinin Ekran Macerası Kısa Sürdü!

Büyük umutlarla Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yüzleşme dizisinin reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması sonucu final yapmasına karar verildi.

Yüzleşme dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Her Salı akşamı yeni bölümleri yayınlanan dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Uğur Yücel ve Şebnem Bozoklu yer alıyordu. Reytinglerde bir türlü başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı verildi.

YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU

Hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Magazin



YORUMLAR (4)
DİKE: Artık oyuncuların oynadıkların rolün ruhuna bürünmüyorlar hep akılarında alacakları paranın hayalini düşünüyorlar
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GERÇEKÇİ: Şunu bilin ki Uğur Yücelin olduğu hiç bir dizi/film tutmaz
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DOBRAADAM: hergün 1 diziye 4 saat verecek kadar zengin zamanımız yok.Tr de dizi dönemi geldi ve geçti artık.Yeni faydalı programlara ihtiyaç var ama beyinler çalışmıyor.
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DİZİSEVER: Bu kadinin oynadığı hic bi dizi tutmuyor
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