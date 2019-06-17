17.06.2019 08:54
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Yüzleşme Filmi

Yüzleşme Filmi

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Alexandre, karısı ve çocukları ile birlikte Lyon’da yaşayan genç bir adamdır. Çocukken gittiği kilisenin papazı tarafından tacize uğrayan Alexandre yıllar geçse de bu olayın etkisinden kurtulamaz. Bir gün eşi ve çocukları ile birlikte kiliseye giden Alexandre, karşısında hayatını karartan papazı görür. Papazın hala işine devam ettiğini ve çocuklarla ilgilendiğini öğrenen genç adam, hem geçmişin intikamını almak hem de daha fazla çocuğun etkilenmesini önlemek için harekete geçmeye karar verir. Vakit kaybetmeden kendisi gibi papaz tarafından tacize uğrayan François ve Emmanuel’i bularak onlarla iletişime geçer. Bu süreçte birlikte hareket etmeye karar veren Alexandre, François ve Emmanuel, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalırlar.


Yönetmen: François Ozon
Senaryo: François Ozon
Oyuncular: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Éric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley , Josiane Balasko, Martine Erhel, Hélène Vincent, François Chattot, Frédéric Pierrot, Aurélia Petit, Julie Duclos, Jeanne Rosa, Amélie Daure, Nicolas Bridet, Pierre Lottin, Fejria Deliba , Baya Rehaz , Stéphane Brel, Pauline Ziade, Martine Schambacher, Serge Flamenbaum, Christian Sinniger, Bernadette Le Saché, Arnaud Viard, Xavier De Guillebon, Stanislas Stanic, Alexandre Steiger , Vincent Berger
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Grâce à Dieu/ By the Grace of God
Yapımcı Firma: Mandarin Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi:Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 137 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 02.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Lyon, Sinema

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