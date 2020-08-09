Yüzme bilmeyen baba, çocuklarını kurtarmak için girdiği nehirde çocukları ile birlikte boğularak...

Kayseri'de piknik için gittikleri su kenarında serinlemek için akarsuya giren iki kardeş ve onları kurtarmak isteyen babaları boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özvatan ilçesine bağlı Ömerhacılı köyü Gövdeli mevkide bulunan Kızılırmak kenarında piknik yapmak isteyen ailenin Azra Ç.(12) ve Eyüp Ç.(16) isimli çocukları serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören ve yüzme bilmeyen baba İsmail Ç.(38) çocuklarını kurtarmak için kendini suya attı. Eşinin ve çocuklarının boğulduğunu fark eden anne Emine Ç.'nin haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan iki kardeş hayatını kaybederken, baba İsmail Ç. ise suyun içerisinde gözden kayboldu.

Haber verilmesi ile olay yerine Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama çalışmalarının ardından İsmail Ç.'nin cansız bedeni suyun altından çıkarıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınlarını jandarma ekipleri sakinleştirirken, baba ve 2 çocuğunun cansız bedenleri inceleme yapılmak için hastane morguna morguna kaldırıldı. Vali Şehmus Günaydın da olay yerinde inceleme yaparak, acılı aileye başsağlığı diledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ