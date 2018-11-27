Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ilkokul öğrencilerine yönelik "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi uygulanmaya başladı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında müdürlük bünyesindeki havuzların, daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerinin amaçlandığı kaydedildi.
Yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, 3 dönem halinde yapılacak olan ve 20 Şubat'ta sona erecek projede, Bilecik
geneli 458 çocuğun yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda periyotlar halinde yüzme kursu alacağı belirtildi.