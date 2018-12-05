Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi

Muğla
'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine başlandı.
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek
, projenin amacının Türkiye
genelinde 100 binden fazla çocuğa yüzme öğretebilmek olduğunu söyledi.
Projenin 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsadığını aktaran Vali Civelek, "Çocuklarımızın spor yapması sağlıklı yaşamları için çok önemli. Spor yapmak sizleri sadece sağlıklı kılmaz aynı zamanda sizlerin sosyal, yönden psikolojik yönden de gelişiminize katkı sağlar." dedi.
Civelek, sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğu kapsamında öğrencileri spor konusunda bilgilendirmek, sporun önemini anlatmak ve spora teşvik etmenin görevleri olduğunu dile getirdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Muğla İl Müdürü Serkan
Öçalmaz da, köy okullarında eğitim gören çocukların da belirli periyotlar halinde yüzme eğitiminden faydalanacağını ve eğitim alacağını kaydetti.
Öçalmaz, kentte projeden 2 bin 500 çocuğun faydalanacağını dile getirdi.
Konuşmaların ardından öğrencilere Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından alınan yüzme çantası ve malzemeleri Vali Esengül Civelek, Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, Menteşe
Kaymakamı Caner Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre
ve protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.
Muğla
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:03