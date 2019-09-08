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"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi

Elazığ'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında yaz tatili boyunca 2 bin 100 çocuğa yüzme öğretildi.

08.09.2019 14:34
Elazığ'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında yaz tatili boyunca 2 bin 100 çocuğa yüzme öğretildi.
Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğiyle 81 ilde başlatılan yaz dönemi yüzme kursları kapsamında Yakup Kılıç Olimpik Yüzme Havuzunda çocuklara yüzme öğretildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, ilkokul öğrencilerine deneyimli antrenörler eşliğinde yüzme dersleri verdiklerini söyledi.
Elazığ'da 2 bin 100 çocuğun yüzme öğretildiğini aktaran Eren, " Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak ilimizde yüzme bilmeyen son kişiye kadar ulaşmak ve yüzme öğretmek için çalışacağız." dedi.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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