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"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla "Yüzme Bilmeye Kalmasın" projesi hayata geçirildi.

09.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:31
Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla "Yüzme Bilmeye Kalmasın" projesi hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme antrenörleri nezdinde öğrenciler yüzme öğreniyor.

3 dönem halinde sürecek olan çalışma kapsamında öğrenciler yüzme antrenörleri eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu beraberinde Şube Müdürü Mehmet Özdemir ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimleri devam eden öğrencileri ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar hakkında tesis amirinden bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, kurslara katılan öğrenciler ve öğrencilere eşlik eden öğretmen ve velilerle bir süre sohbet ederek, onlarında bu kurslarla ilgili görüş ve önerilerini dinledi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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