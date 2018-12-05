"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi Ağrı'da Başladı

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran; "Türkiye genelinde 100 bin çocuğun yararlanacağı bu projede yüzme eğitimleri 81 il ile aynı zamanda Ağrı ilimizde de birer aylık 3 dönem halinde yapılacaktır.

Proje kapsamında yaklaşık bin 500 öğrenciye yüzme eğitimleri verilecek. İlkokulda okuyan ve özellikle 3.ve 4.sınıfta okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve fiziksel etkinlik derslerini daha verimli kullanmak amacıyla öğrencilerimize günde 4 seans olmak üzere haftada 4 gün eğitimler verilecek.

Eğitimlerimiz, alanlarında uzman yüzme antrenörlerimizin ve cankurtaranlarımızın eşliğinde verilecektir. Eğitimler sonunda ilimizde bin 500 öğrenciye yüzme öğretilecek" dedi.