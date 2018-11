Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın: "Yüzme Kültürünü İnşa Ediyoruz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:51



İSTANBUL/ DHA Türkiye Yüzme Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara 'da yapılacak. Olağan Mali Genel Kurulu öncesi Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzmenin geleceğini inşa ettiklerini belirterek, "Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizin potansiyelinin farkındayız. Gelecek başarılar için ideal bir sistem kurmanın çalışmalarını yapıyoruz" dedi.Ankara'daki Olağan Mali Genel Kurulu öncesi Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın değerlendirmelerde bulundu."GELECEKLE İLGİLENİYORUZ"Sporda dün olmadığını dile getiren Yalçın, "Elbette geçmişte elde edilen başarılar önemli, bugünlere ışık tutuyor ancak sporda her zaman geleceğe bakmak lazım. Türkiye her alanda çok başarılı bir ülke. Bu başarımızı, spor alanında da sürdürmek için çabalamalıyız. Bu, biz başkanların olduğu kadar sporun içinde yer alan herkesin düşünmesi gereken bir konudur. Uluslararası arenada Türk Bayrağı'nı göndere çektirmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Biz, bugün, yarın ve gelecekle ilgileniyoruz. Güçlü ve büyük bir ülkeyiz, her yerde ayak seslerimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda bizden desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ve bakanlığımıza teşekkür ederim. Onların destekleriyle yüzmemiz gelişmeye devam ediyor. Altyapıdaki sporcularımızın, 2020 Türkiye hedefinde 8-10 bin arası, 2023 büyük Türkiye hedefinde ise 12-13 binlerde olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu."GENÇLERDE TARİHİMİZİN İLK MADALYALARINI ALDIK"Yalçın, Finlandiya 'nın Helsinki şehrinde 4-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda sporcuların 12 yarı final, 9 final yüzdüklerini ve 2 bronz madalya aldıklarını hatırlatarak, "Yüzmede söz sahibi ülkelerin arasından sıyrılıp, Türk Yüzme tarihimizde kadınlar kategorisinde 2 sporcumuz ilk defa Bronz madalya aldı. Yine aynı müsabakalarda Kadın Bayrak Takımımız bir sene önce elde ettikleri başarıyı devam ettirip, hem 4x100m serbest, hem de 4x100m karışık bayrak müsabakasında final yüzerek elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Bilindiği gibi aynı kadromuz 2017 yılında Dünya Gençler ve Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında tarihimizde ilk defa 4x100m Karışık Bayrak müsabakasında final yüzerek tarihe geçmişti" dedi."TOKYO 2020 HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR"En önemli hedeflerinden birinin Tokyo 2020 olduğunu dile getiren Yalçın, "Planlı ve hedef odaklı çalışmalarımız sonucu Avrupa'da yarı final ve final yüzen sporcu sayımızla birlikte elde edilen madalyalarda artış sağlandı. Avrupa'da 2 madalya almamız, geleceğe umutla bakmamızı sağlamıştır. Bu bağlamda, sporcularımız Tokyo 2020 Olimpiyatları hazırlık kapsamında altın, gümüş ve bronz kategorilerine ayrılarak seviyelerine göre Yüzme Federasyonumuz tarafından desteklenmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı."ÖNEMLİ OLAN SPORCU YETİŞTİRMEK"Federasyon Başkanı Yalçın, "Türkiye Yüzme Federasyonu olarak madalya odaklı olmaktan öte genç sporcular yetiştirip, sürdürebilir projelerimiz gerçekleştirme hedefindeyiz. Elbette madalya kazanmak da bizler için önemli ama önceliğimiz o madalyaları kazanacak sporcular yetiştirmektir. Ben olaya madalya odaklı bakmak yerine, bu baskının sporcularımızın üzerinden kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bizi başarıya götürecek önemli unsurlardan biridir" diye konuştu."ALTYAPI UZUN VADELİ ÇALIŞMA GEREKTİRİYOR"Altyapının her branşta olduğu gibi yüzmede de en önemli unsur olduğuna dikkati çeken Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı;"Yüzme branşında başarılı bir sporcu yetiştirmek öyle kısa zamanda yapılabilecek bir iş değil. Uzun bir zamana ve ciddi projelere ihtiyacımız var. Bu anlamda en önemli kriterimiz disiplinli ve uluslararası normlarda bilimsel çalışmak olmalıdır. Sporcularımızın, bu prensipler altında bıkmadan çalışacaklarına, gerekiyorsa iki kat daha fazla mesai yapacaklarına inancım tam. Biz böyle bir ekiple çalışmaktayız. Ayrıca ailelerin de başarıya giden yoldaki en önemli etkenlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Aile bireyleri de en az sporcularımız kadar özverili olmalı. Bunu da gösterdiklerine inanıyor ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 12 yarı final, 9 final yüzmeyi başarırken, finallerde Selen Özbilen ve Aleyna Özkan ile 2 kez üçüncülük kürsüsüne çıkıldı. Milli yüzücüler finallerde 2 tane dördüncülük, 2 tane beşincilik, 1 yedincilik ve 2 kez de sekizincilik elde etti. Selen Özbilen ve Aleyna Özkan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihinde ilk madalyaları kazandırdı. Altyapıdan uluslararası arenadaki başarılara kadar birçok alanda atılımın yapıldığı 2018 yılının ardından Türkiye Yüzme Federasyonu'nun öncelikleri Tokyo 2020 ve lisanslı sporcu sayısındaki artış olarak dikkat çekiyor.