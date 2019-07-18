Yüzme havuzlarında hijyen kurallarına dikkat

Yüzme havuzlarının hijyeni için fiziksel-kimyasal bakım şart

Ancak havuzlar toplu olarak kullanıldığı için bazı hijyen kurallarına uymak büyük önem taşıyor. Bazı sağlık risklerine karşı havuzların düzenli olarak Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış dezenfektanlarla ?ziksel ve kimyasal bakımının yapılması gerektiğine dikkat çeken Eczacıbaşı Profesyonel Akademi Yöneticisi Gökçe Yılmaz, kullanıcılara da önerilerde bulunuyor.

Türkiye'de her yıl yüzlerce yeni havuz inşa ediliyor. Açık- kapalı havuzlar, aqua parklar, jakuziler, termal havuzlar gibi su kitlelerinde suyun hem görsel olarak temiz, berrak ve estetik görünümünü sağlamak hem de kullananları bazı sağlık risklerine karşı korumak için hijyen kurallarına uymak büyük önem taşıyor. EP Akademi Yöneticisi Gökçe Yılmaz, bu tür su alanlarının hijyenini sağlamak için işletmelerin doğru ürünlerle ?ziksel ve kimyasal bakımı ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Hijyen konusunda işletmelerin olduğu kadar kullanıcıların da bilinçli olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, EP Akademi eğitmenleri ile birlikte hem işletme yetkililerini hem de havuz kullanıcılarını düzenli olarak bilgilendirdiklerini belirtiyor.