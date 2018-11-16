Yüzme Havuzlarının İnşası Devam Ediyor

16 Kasım 2018 Cuma 11:53



16 Kasım 2018 Cuma 11:53

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapımı sürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa ediyor. Kent genelinde devam eden yüzme havuzları tamamlandıklarında çocukların ve gençlerin yeni spor mekanları olacak. Yüzme sporunda kabiliyetli olan yeni yüzücüler, bu mekanlarda keşfedilerek geleceğin sporcuları arasında yer alma şansı yakalayacak. Bu kapsamda Kartepe Köseköy Mahallesi'nde 3 bin 370 metrekare alanda yapımı başlayan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çalışmaları sürüyor.İnşa çalışmaları süren tesisin birinci kat duvar imalatı tamamlanıyor. Bodrum katta seramik imalatlarına devam ederken, çelik çatının imalatı atölyede yapılıyor. Tesiste mekanik tesisat ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Çelik malzemelerin atölyede imalatlarına devam edilecek. İkinci katta duvar imalatlarına işleri gerçekleştiriliyor. Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlandığında kentteki diğer havuzlar arasındaki yerini alacak. Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşası devam ediyor. Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarının inşa çalışmaları da hızla sürüyor. - KOCAELİ