09.07.2019 13:49
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Yüzme havuzuna yoğun ilgi

Yüzme havuzuna yoğun ilgi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi'ne ait havuza vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi'ne ait havuza vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzuna vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini ifade ederek, "Bilecik ilinde yaz mevsiminin en uzun olduğu ilçe Osmaneli. Bu avantajımıza Sakarya nehri ve ona ilçemiz sınırları içinde katılan Göksu, Göynük Suyu, Karasu ayrı bir değer katıyor. Suyun ve sıcağın en fazla olduğu Osmaneli çok yakında Bilecik ilinin yüzme ve su sporları merkezi olacak. Son beş yılda yaptığımız yatırımlar ile konut Üretiminde özel sektörle birlikte rekorlar kırdık. Osmaneli değeri en fazla artan ilçemiz. Bozüyük'ten sonra Bilecik ilinin en büyük ilçesi. Osmaneli bu dönemde büyüyecek ve yükselen değer olacak. Osmaneli'nden konak alan, yatırım yapan, turistik tesis kuran, sanayi parseli alıp yatırım yapan bire beş kazanacak. Büyüyen, gelişen ve hızla değer kazanan bu kentte yatırım zamanı. Yaşam kalitesinin tavan yaptığı ilçemiz tercih edilen, ömür uzatan kent. Tüm yatırım araçları içinde Osmaneli'ne yatırım en karşı alternatif. Her yıl, bir sonraki yıl için pişmanlık duymamanız için Osmaneli'ne yatırım yapın" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Osmaneli, Bilecik, Yaşam

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