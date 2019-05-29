YÜZME HAVUZUNUN KLOR TANKINDA SIZINTI, 100 KİŞİ ZEHİRLENDİ

ANTALYA'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda müdahale ettiği site sakinlerinden durumu ağır olan 7 kişi ve bir itfaiye eri hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33. Sokak'taki 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin yüzme havuzu suyunu dezenfekte etmek amacıyla kapalı otoparktaki tanklara dün sabah saatlerinde bir ton klor dolduruldu. Ancak tanktaki gaz sıkışması nedeniyle tankın kapağı sızıntı yaptı. Akşam saatlerinde gelen yoğun koku üzerine otoparkı kontrol eden görevliler, klorun tanktan taştığını fark etti.

İTFAİYE ERLERİ ÇIKARDI

Çoğunluğu yerleşik yabancı çok sayıda site sakini klor gazından etkilendi. Pek çok site sakini mide bulantısı ve kusma nedeniyle evlerinden çıktı. Görevlilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen site sakinlerine ambulanslarda müdahale etti.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, gaz maskeleri ve oksijen tüplerini takan itfaiye erleri site sakinlerini evlerinden tahliye etti. Tahliye sırasında bir itfaiye eri de gazdan zehirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği itfaiye eri ve durumu ağır olan 7 site sakini ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Sitenin tamamen tahliyesinin ardından sızan klorun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Temizlik çalışması sırasında tekrar oluşan yoğun gazın kimseyi etkilememesi için çevredeki binalar da tahliye edildi. Evlerinden kucaklarında çocuklarıyla çıkan bina sakileri bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinleri gazdan etkilenmemek için elleriyle ağız ve burunlarını kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri saat 03.00'e kadar süren çalışma sonunda sızıntıyı önleyerek kloru temizledi.

Görüntü Dökümü

------------

-Ambulans ve itfaiyelerden görüntü

-Siteden çıkan kişilerden görüntüler

- İtfaiye erlerinin çalışmalarından görüntüler

-Ambulansta tedavi edilen hastalardan görüntüler

-Zehirlenen itfaiye erinden görüntüler

02.44"/ 306 MB

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,



Kaynak: DHA