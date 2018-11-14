Yüzme Kış Spor Okullarına İlgi Artıyor

Trabzon
'da kış spor okullarına ilginin arttığı bildirildi.
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'daki modern yüzme havuzundaki kış okullarına ilginin giderek arttığını vurguladı.
Yüzmenin önemine dikkati çeken Öztürk, hem sağlıklı gelişim hem de çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için yüzmenin ideal bir spor olduğunu belirtti.
Öztürk, yüzme sırasında vücuttaki bütün kasların aynı anda koordineli bir şekilde çalıştığını aktararak, "Yüzme, kas gelişiminden kalp hastalıklarına, obeziteden zihin gelişimine, kendine güven ve stresle başa çıkmaya kadar birçok fayda sağlıyor. Düzenli yüzen çocukların kas ve kemik gelişimi, buna bağlı olarak da boylarının daha hızlı uzadığı bilimsel çalışmalarda belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
İskelet sistemini geliştiren ve esnekliği artıran yüzmenin, psikolojik olarak rahatlatıcı etkisi ile çocukların zihnini de dinç tuttuğunu işaret eden Öztürk, çocuklarda başarı, disiplin, adaptasyon gibi özelliklerin arttığını kaydetti.
Trabzon
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:08