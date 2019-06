Yüzme kurslarında 10 bin çocuk yüzme öğrenecek

Çukurova Belediyesi yüzme kursları başladı. İlk etapta, 6 bin çocuğun kayıt yaptırdığı yüzme kurslarında, 10 binin üzerinde çocuğun yüzme öğrenmesi hedefleniyor.



Çukurova Belediyesi yüzme kursları Hayalpark Açık Yüzme Havuzunda başladı. Yüzme kurslarının açılışında konuşan Başkan Soner Çetin, "Çocuklarımızı spora, bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalara yönlendirirsek kötü alışkanlıklarla tanışmaz. Üzülerek belirtmeliyim ki, araştırmalar Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 10'a kadar düştüğünü gösteriyor. Sadece polisiye önlemlerle mücadele başarılı olamaz. Çocuklarımızı bu kötü alışkanlıkla tanışmadan kurtarmamız gerekiyor" dedi.



Spora yönlendirin



Sporla uğraşan çocukların hayatın her alanında başarılı olduğunun bilimsel olarak ortaya konduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, velilere çocuklarını spora yönlendirmesi tavsiyesinde bulundu. Başkan Çetin, şöyle devam etti:



"Yüzme sporunda Türkiye'nin istediği başarıları elde etmesi için tesislerin artırılması şart. Başta Çukurova Belediyesi olmak üzere, belediyelerin yüzme kursları açmasından önce çocuklarımız sıcak havalarda kanallara girerek serinlemeye çalışıyor ve üzüntüyle tanık olduğumuz boğulma olayları oluyordu. Bu kurslar, çocuklarımızı kanallardan kurtardı. Her yıl 10 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yıl da 10 binden fazla çocuğumuzun yüzme öğrenmesini hedefliyoruz."



Geleceğin yüzücüleri



Büyüklere de müjde veren Başkan Soner Çetin, haftanın belirli günlerinde yetişkinlerin de yüzme havuzundan ücretsiz yararlanacağı uygulamanın, 6 Temmuz'dan itibaren başlayacağını açıkladı. Çetin, yüzme eğitmenlerine de seslenerek, "Yüzme sporuna yatkınlığı olan çocukları belirleyin. Biz de onlar için elimizden geleni yapacağız. Geleceğin yüzücüleri bu havuzlardan çıkacaktır. Buna inanıyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Çetin konuşmasının ardından çocuklarla ve velilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin bu isteğini yerine getirdi.



Açık havuzda halk günü



17 Haziran itibariyle başlayan yüzme kurslarının 13 Eylüle kadar süreceği bildirildi. Yüzme kurslarından 7-15 yaş arası çocuklar yararlanıyor. Yüzme öğrenmek isteyen çocuklar için kayıtların devam ettiği bildirilirken, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan 150 çocuğa da eğitim verildiği ifade edildi.



Açık yüzme havuzu her cumartesi günü sabah ve öğleden sonra halka ücretsiz olarak açık olacak ve uygulama 6 Temmuz itibariyle başlayacak. - ADANA

Kaynak: İHA