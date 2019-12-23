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Yüzme Milli Takım Antrenörü Türker Oktay: "Daha da iyi yerlere geleceğiz"

Türkiye Yüzme Milli Takımı ve Fenerbahçe A Takımı antrenörlerinden Türker Oktay, yüzmede son dönemde yakalanan ivme sayesinde bayrak yarışları düzeyinde dahi Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele edecek seviyeye ulaşıldığı, Türkiye'nin daha da iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

23.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:34 Yüzme Milli Takım Antrenörü Türker Oktay:
Yüzme Milli Takımı ve Fenerbahçe A Takımı antrenörlerinden Türker Oktay, yüzmede son dönemde yakalanan ivme sayesinde bayrak yarışları düzeyinde dahi ve dünya şampiyonalarında mücadele edecek seviyeye ulaşıldığı, Türkiye'nin daha da iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.
Türker Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkekler 50 metre kurbağalamada Emre Sakçı'nın gümüş madalya, Ümitcan Güreş'in de 50 metre kelebekte bronz madalya kazandığı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın gayet başarılı geçtiğini kaydetti.
Organizasyonda kadınlarda 11, erkeklerde 8 Türkiye rekoru kırıldığını hatırlatan Oktay, "Turnuvadan alnımızın akıyla çıkmayı başardık." dedi.
"Avrupa ve dünya ile mücadele edecek seviyedeyiz"
Oktay, yüzme sporunun çok hızlı ilerleyen bir spor olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Teknolojik mayoların kalkmasına rağmen yüzme sporu hızla ilerlemeye devam ediyor. Dünyada onlar yılda bir tık atlıyorsa, belki 3-4 tık atlaya atlaya dünya seviyesine geldik. Bir veya iki sporcuyla değil, artık bayrak yarışları düzeyinde bile Avrupa ve dünya ile mücadele edecek seviyeye geldik. Zaten bu gibi durumda Türk yüzmesinin ne kadar ilerlediğini görmüş oluyoruz. Bu 3 veya 5 ayda değil, senelerin sistemli çalışması sonucunda elde edilen başarılar bunlar. Kaliteli antrenörlerimiz, kaliteli sporcularımız var."
Birçok yerde kaliteli tesislerin de bulunduğunu kaydeden Oktay, "Çok iyi bir yoldayız. Daha da iyi yerlere geleceğiz. Artık rüzgar aldık." dedi.
"İzmir'de istediğimiz olimpik tesislere sahip değiliz"
Oktay, İzmir'de yüzmede sporcu açısından potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İstediğimiz olimpik tesislere sahip değiliz. Kısa kulvarlarda hiçbir açığımız yok. İş uzun kulvara gelince kapalı bir tesis olmayınca biz daha çok yurt dışı kamplara veya yurt içi kamplara gidiyoruz. Bu konuda yüzme federasyonu, kulübümüz, Bakanlık, TMOK hepsi destek veriyor ama şehir dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. İnşallah bu konu çözülürse daha büyük başarılar gelecektir. Bunu İzmir yüzme camiasına adına da söylüyorum."

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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