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Yüzmede 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi finalinin açılış töreni Ankara'da yapıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali'nin açılış töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

06.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:38Yüzmede 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi finalinin açılış töreni Ankara'da yapıldı
Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali'nin açılış töreni 'da gerçekleştirildi.
Etlik Olimpik Yüzme Havuzu?'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun 2. gün akşam seansı öncesi açılış seremonisi düzenlendi.
Törene Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.
Minik yüzücülere başarılar dileyen Altınok, hem kadınlar hem de erkekler 4x100 metre bayrak disiplininde dereceye girenlere madalyalarını verdi.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yla da telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Milli sporcu, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programında yer alan etkinliğe katılamadı.
Yaklaşık 1300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, 8 Aralık Pazar günü sona erecek.

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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