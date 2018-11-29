Yüzmede 12 Yıldır Kırılamayan Türkiye Rekorunu Kırdı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:54



29 Kasım 2018 Perşembe 14:54

– İstinye Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencilerinden Efe Turan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Açık Yaş Yüzme Milli Takım Seçmeleri Gençler Kategorisi 800 Metre Serbest'te 08: 01.30'luk derecesiyle, bu alanda 12 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı.Yaklaşık 13 yıldır yüzme sporu ile uğraştığını belirten Efe Turan, "Her gün düzenli olarak antrenmanlarımı yapıyorum. Çok yoğun bir programım var. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Bu yarışmalarda başarılı olmak için doğal olarak çok çalışmam gerekiyor. Geçen haftalarda gerçekleştirilen Türkiye Kısa Kulvar Açık Yaş Milli Takım seçmelerinde 12 yıldır kırılamayan '800 metre serbest stil erkekler' rekorunu kırdım. Açıkçası bana da sürpriz oldu, beklemiyordum. Çok mutluyum. Hem kendim hem de diğer sporcu arkadaşlarım için hedefi ileri taşımış oldum. Bu benim için büyük bir onur" diye konuştu.GENÇLERE TAVSİYEDE BULUNDU: ÇOK ÇALIŞMALILAR"Gerek yurt içi gerekse yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bundan sonraki hedefim 2024 olimpiyatlarında ülkemize madalya getirmek" diyen Efe Turan kendisi gibi sporda başarıyı yakalamak isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundu:"Öncelikle kendilerine bir hedef koymaları lazım. Bu hedef doğrultusunda hiçbir şeyi gözden kaçırmadan çalışmaları lazım ve bazı şeylerden fedakarlık etmeleri gerekiyor. Ben özellikle sosyal hayatımdan çok fazla fedakarlık verdim. Antrenmanlara olabildiğince kesintisiz gidip, çalıştım. Onların da bu şekilde çalışmayı kesmeden yollarına devam etmeleri lazım.""MOTTOMUZ: İSTİNYELİ SPORCUDUR"Üniversite olarak öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil spor, sanat, kültür ve sosyal sorumluluk alanında da gelişimlerini desteklediklerinin altını çizen İstinye Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Öğrenci Merkezi Direktörü Mehtap Gülaçtı, "Hatta bunu bir diplomaylataçlandırıyoruz. Efe, bizim başarılı öğrencilerinden bir tanesi. Başka öğrencilerimiz de var. 'İstinyeli sporcudur' diye bir mottomuz var. Buradan ilerleyerek öğrencilerimize sporu günlük yaşamlarına dahil edebilecekleri bir şekle sokmaya çalışıyoruz. Ücretsiz kullanabilecekleri kapalı, açık spor salonlarımız var. Üniversite takımlarımız var ve turnuvalara katılıyoruz. Kendi içimizde de turnuvalar düzenliyoruz" dedi.İŞ DÜNYASINA ŞİMDİDEN HAZIRLANIYORLARBu öğrencilere akademik başarılarına engel olunmaması için derslerinin düzenlenmesinden çeşitli alanlara kakdar destek verdiklerini ifade eden Gülaçtı, "İstinye öğrencisi mezun olurken tek değil çift diploma alır. Bu ikinci diploma akademik olmayan çalışmalarını da içeren Nonaadı altında verilen bir transkript. Bu transkripte burada geçirdiği dönemde on ana başlık altında göstermiş olduğu gelişimi ölçüyoruz. Bunların içerisinde sanat, spor, kültür, sosyal sorumluluk, girişimcilik, liderlik, takım çalışması var. Yani bu aslında iş dünyasına referans olabilecek ve onların iş dünyasında onların daha kolay tutunup yer edinmelerini sağlayacak. Beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları hem planlıyoruz hem de onları bu alanlara yönlendiriyoruz. Bunu zorunlu bir takım dersler altında yapıyoruz. Bu İstinye Üniversitesi'nde gönüllü bir çalışma değil, bütün öğrencilerimizin katıldığı zorunlu bir çalışma" diye konuştu.SPORCU DOSTU ÜNİVERSİTEÜniversite olarak hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Gülaçtı, "Sporun sadece öğrenciye değil etrafına da katkıda bulunan bir disiplin olduğuna çok inanıyoruz. Öğrencilerimizi yaşamda destekleyen bir konu olduğunda çok inanıyoruz. Çünkü spor yapmak demek takım çalışmasına yakın olmak, rekabeti yakın olmak, daha disiplinli yaşamak, hayatına dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, daha İyi arkadaşlıklar kurmak demek. Dolayısıyla sporu destekliyoruz. Bundan sonra da hem altyapı olarak hem de öğrencilerimizin katılacakları turnuva ve yarışmalar konusunda onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İstanbul