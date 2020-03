Yüzmede Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonunca Ankara 'da organize edilen Ahmet Öktü Sezonu Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi.Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, gençler ve yıldızlar kategorisi yarışları yapıldı.İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'dan 89 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde dereceye girenler şöyle:Genç A kız kule: 1. Beyza EmeksizGenç A kız 3 metre: 1. Yağmur Nazıroğlu, 2. Beyza EmeksizGenç B erkek 1 metre: 1. Barış İkinci, 2. Emin Erdem, 3. Ulaş Kaan GökGenç B kız 1 metre: 1. Sude Köprülü, 2. Gül Handan Karaköse, 3. Ece Sevval ErzincanGenç B kız kule: 1. Simay Arslankan, 2. Gül Handan Karaköse, 3. Ece Sevval ErzincanGenç C kız kule: 1. İlayda Aydın, 2. Ilgın Çimen, 3. Gökçe EkerGenç D erkek 1 metre: 1. Uygar Kuzu, 2. Mehmet Efe Midiliç, 3. Uras Efe AkınGenç D kız 1 metre: 1. Yağmur Hira Özhan, 2. Kardelen Karabulut, 3. Yağmur KızılkanGenç B kız 3 metre: 1. Ece Sevval Erzincan 2. Gül Handan KaraköseGenç C erkek 3 metre: 1. Bertuğ Demir, 2. İsa Berk Görk, 3. Eren KarakuşGenç D erkek 3 metre: 1. Uygar Kuzu, 2. Yağız Ege Midiliç, 3. Mehmet Efe MidiliçGenç D kız 3 metre: 1. Asya Gül Ünal, 2. Irmak Şençağlar 3. Yağmur Hira ÖzhanYıldız A erkek 1 metre: 1. Ahmet Ufuk Erol, 2. Aksel Hüseyin Atınç, 3. Lütfü Demirhan ÇağlayanYıldız A kız 1 metre: 1. Sevgi Erdem, 2. Alya Şahinkul, 3. Nil MorkoçYıldız B erkek 1 metre: 1. Mustafa Ömer Macit, 2. Ömer Faruk Çölgeçen, 3. Arda AşıkoğluYıldız B kız 1 metre: 1. Isabella Lucia Falk, 2. Zeynep Azra Bıyıklı, 3. Nesil BayYıldız A erkek kule: 1. Ahmet Ufuk Erol 2. Lütfü Demirhan Çağlayan, 3. Aksel Hüseyin AtınçYıldız A kız kule: 1. Ecrin Gecol, 2. Alya Şahinkul, 3. Defne EsenYıldız C erkek 1 metre: 1. İsmail Emir Kuloğlu, 2. Asım Cihan Uzal, 3. Mert Ali BocagilYıldız C kız 1 metre: 1. Ilgın Çimen, 2. Azra Şule Çakar, 3. İlayda Aydın

Kaynak: AA