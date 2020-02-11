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Yüzmede Malatyalı 2 öğrenci başarılı döndü

Yüzmede Türkiye Şampiyonasında Malatya'dan iki öğrenci, derece elde ederek döndü.

11.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:55Yüzmede Malatyalı 2 öğrenci başarılı döndü
Yüzmede Şampiyonasında 'dan iki öğrenci, derece elde ederek döndü.

Gençlik ve Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 6 - 9 Şubat 2020 tarihleri arasında Kocaeli Gebze de yapılan Acık Su Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışlarında Mercan Koleji öğrencileri başarılı oldu. Burcu Naz Narin 5 bin metre Kızlar da Türkiye 1.'si ve Tuna Erdoğan ise 3 bin metre de serbest yüzmede Kızlar da Türkiye 2.si olarak Milli Takım Kampına seçildiler. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan, "Öğrencilerimizin almış oldukları dereceler bizleri oldukça mutlu etti. Milli Takım Kampına giderek Milli Formaya yaklaştılar. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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