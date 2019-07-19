Haberler» Spor» Haber

Yüzmede Yiğit ve Mehlika 2019 EYOF'ta

Kayseri'den bir ilk daha Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Kayseri Yüzme Sporcularından Yiğit Aslan ve Mehlika Kuzeh Yalçın Bakü'de yapılacak olan 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF)'ta Türkiye'yi temsil edecek.

19.07.2019 15:55 Yüzmede Yiğit ve Mehlika 2019 EYOF
Kayseri'den bir ilk daha Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Kayseri Yüzme Sporcularından Yiğit Aslan ve Mehlika Kuzeh Yalçın Bakü'de yapılacak olan 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF)'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir Olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin 15.'si, bu yıl 21-27 Temmuz'da Bakü'nün ev sahipliğinde, 48 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Türkiye Bakü 2019 EYOF'ta Artistik Cimnastik, Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Güreş, Judo, Tenis, Voleybol, Yüzme dallarında 126 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Kayseri'den bir ilk olarak Yüzme branşında (EYOF)'a katılma hakkı kazanan TOHM sporcularından Yiğit Aslan ile Mehlika Kuzeh Yalçın Antrenörleri ile birlikte Şampiyona öncesi İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskici, gurur kaynağı olan Yiğit Aslan ve Mehlika Kuzeh Yalçın'ı EYOF'a göndermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, böyle büyük bir organizasyonda şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıracaklarına ve İstiklal Marşımızı 48 ülkeye dinleteceklerine inandığını belirtti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, Avrupa, Bakü, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:06   Fenerbahçeli kaleci Berke Özer, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.
18:06   Trabzonspor "keşan" motifli formasını tanıttı
18:05   Kolombiya Bağımsızlık Günü
18:05   Gerileme: Tranmere'ye Karşı Şehir Triumph
18:05   Bayern'in En İyi 19-20 Antrenmanı Golleri # 1
18:05   Önemli Noktalar: OM Vs Girondins Bordeaux
18:04   Konyaspor forma tanıtım filmi, Fransa'da en iyiler listesinde