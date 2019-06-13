13.06.2019 21:44
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Yüzmek için açıldı, 5 saat sonra deniz ortasında bulundu

Yüzmek için açıldı, 5 saat sonra deniz ortasında bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele tatile gelen bir kişi denize açıldıktan sonra 5 saat sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz ortasında bitkin halde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele tatile gelen bir kişi denize açıldıktan sonra 5 saat sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz ortasında bitkin halde bulundu.

Gündoğan Mahallesi'nde bir otele tatile gelen 34 yaşındaki Abdullah E. Sabah 11: 00 civarlarından denize girdi. Daha sonra bir daha geri dönmeyen Abdullah E'yi merak eden yakınları otel yetkililerine bilgi verdi. 112 acil çağrı merkezini arayan yetkililer bir yerli turisttin sabah saatlerinde denize girdiğini ve daha sonra dönmediği bilgisini verdi. Güvenlik kameralarını izleyen otel yetkilileri Abdullah E.'nin yüzerek uzaklaştığını tespit etti. Sahil Ekiplerine haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı 2 botu ve 1 Dalış timiyle denize açıldı. Yaklaşık 45 dakikalık arama sonucunda Abdullah E. de deniz ortasında bitkin bir halde bulundu. Hızlı bir şekilde bota alınan Abdullah E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Gündoğan açıklarında sağ olarak bulunan Abdullah E. daha sonra otele gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

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