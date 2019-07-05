05.07.2019 16:43
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Yüzmek için girdikleri nehirde mahsur kaldılar

Yüzmek için girdikleri nehirde mahsur kaldılar

Bilecik'te yüzmek için girdikleri Sakarya Nehri'nde mahsur kalan iki arkadaş kurtarıldı.

Bilecik'te yüzmek için girdikleri Sakarya Nehri'nde mahsur kalan iki arkadaş kurtarıldı.
Merkeze bağlı Vezirhan beldesinin Darıcaboğazı mevkisinden suya giren Ali Özdemir ve Cemil Yüksek, bir süre yüzdükten sonra kıyıya dönemeyince Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerini arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Botla nehre açılan ekipler, Özdemir ve Yüksek'i alıp kıyıya çıkardı.
İşlemleri için Vezirhan Jandarma Karakoluna götürülen iki arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Vezirhan, Sakarya, Bilecik, AFAD, Güncel

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