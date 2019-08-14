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Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı

Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldıKIRIKKALE - Kırıkkale'de yüzmek için nehre giren bir genç, dalgıçlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

14.08.2019 13:35
Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı
Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de yüzmek için nehre giren bir genç, dalgıçlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'ndeki Adalar bölgesinde yüzmek için suya giren Afganistan uyruklu Sayed Rohullah akıntıya kapıldı. Daha sonra tutunduğu ağaç dalında kurtarılmayı bekledi.
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ile Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçlar, tekne ile gencin yanına giderek suyun içinden kurtarıp karaya çıkarttı.
Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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