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Yüzmek için Sazlıbosna Barajı'na giren kişi boğuldu

Arnavutköy'de bir kişi, balık tutmak için gittiği gölde yüzerken boğuldu.

29.08.2019 19:36 Yüzmek için Sazlıbosna Barajı'na giren kişi boğuldu
Arnavutköy'de bir kişi, balık tutmak için gittiği gölde yüzerken boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Oğuz Akpınar ve arkadaşı Mustafa Kocaman, balık tutmak için Sazlıbosna Barajı'na gitti.
Daha sonra serinlemek isteyen Mustafa Kocaman, suya girdi. Bir süre yüzen Kocaman'ın suda çırpınmaya başladığını gören Oğuz Akpınar da suya atladı.
Akpınar'ın da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine, iki arkadaşa çevredeki balıkçılar müdahale etti.
Balıkçılar Akpınar'ı kurtarırken, Kocaman suda kayboldu.
Olay yerine gelen itfaiyenin su altı arama ekibinin yaptığı çalışma sonucu Kocaman sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Mustafa Kocaman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mustafa Kocaman, Arnavutköy, Akpınar, Güncel

Kaynak: AA

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