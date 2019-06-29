29.06.2019 11:35
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Yüzmeye gitmeden bu siteye mutlaka bakın

Yüzmeye gitmeden bu siteye mutlaka bakın

Tatil denince yaz aylarında akla gelen ilk deniz, plaj ve yüzme gelir. Yüzdüğünüz sahillerin yüzmeye ne kadar elverişli ve temiz olduğunu artık bu siteden öğrenebilirsiniz.

Tatil denince yaz aylarında akla gelen ilk deniz, plaj ve yüzme gelir. Yüzdüğünüz sahillerin yüzmeye ne kadar elverişli ve temiz olduğunu artık bu siteden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yüzme Suyu Takip Sistemi tüm Türkiye 'deki sahillerin deniz suyu değerlerini ve yüzmeye elverişliliğini gösteriyor. yuzme.saglik.gov.tr adresinde ulaşılan bilgiler ile plajın sağlık kurumlarına yakınlığından deniz suyu değerlerine ve ulaşım bilgilerine kadar birçok konuda bilgiler veriliyor.

Tatilcilerin yüzmek için tercih edecekleri plajları daha şimdiden seçmelerine yardımcı olacak site basit kullanımı ve güncellenen bilgileri ile de dikkati çekiyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Türkiye , Sağlık Bakanlığı , Güncel

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