Yüzmeyi sevenler Nilüfer'in havuzlarına akın ediyor

Nilüfer Belediyesi, yüzme havuzlarında yılın her mevsimi binlerce kişiye kesintisiz hizmet veriyor. Sadece yaz aylarında 3 binin üzerinde öğrencinin yüzme eğitimleri aldığı havuzlarda, 10 bini yazın olmak üzere yılda yaklaşık 15 bin Nilüferli de spor yapma imkanı buldu.Nilüfer Belediyesi bünyesindeki yüzme havuzları, her yaştan Nilüferli'nin yüzme fırsatı bulduğu alanlar arasında. Konak Olimpik Havuz Yüzme Tesisleri ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu yılın her mevsiminde yüzmeyi sevenlere ev sahipliği yapıyor.Yarı olimpik havuz, olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzunun yanı sıra fitness ve plates derslerinin verildiği spor merkezi ile Konak Mahallesi'nde hizmet veren Konak Olimpik Havuz Yüzme Tesisleri, bu yaz da sıcaktan bunalan Nilüferlilere kesintisiz hizmet verdi. Günde 3 defa numune alınarak su temizliği ölçümleri yapılan ve periyodik olarak yapılan genel temizlik, otomatik ilaçlama ile ozon sistemleri sayesinde hijyeni sağlanan kapalı ve açık havuzlar, günlük olarak gelenlere ve abone olanlara yıl boyunca spor yapma imkanı sundu. Konak Olimpik Havuz Yüzme Tesisleri, ayrıca kış ve yaz spor okulları kapsamında da genç sporculara hizmet verdi. Yılda yaklaşık 20 bin kişinin faydalandığı tesislerde sadece yaz döneminde, 17 Haziran-30 Ağustos tarihleri arasında 5 dönem olarak düzenlenen yüzme eğitimlerine 3 binin üzerinde öğrenci katıldı. İki haftalık periyotlarla düzenlenen yetişkin yüzme derslerine de toplam 250 kişi katıldı.Çalı Kapalı Yüzme Havuzu'na büyük ilgiNilüfer Belediyesi'nin Çalı Mahallesindeki kapalı yüzme havuzu da bu yaz Nilüfer'de bir başka çekim merkezi oldu. Konak Olimpik Havuz Yüzme Tesisleri'nde olduğu gibi yıl boyu hizmetin sürdüğü Çalı Kapalı Yüzme Havuzu'nun bulunduğu tesislerde, fitness derslerinin verildiği spor merkezinin yanı sıra sauna, Fin hamamı, Tük hamamı gibi bölümler de yer alıyor.Başkan Erdem: Yüzme havuzlarından herkes faydalanmalıNilüfer halkına, her branşta spor yapma imkanı sağlamak hedefinde olduklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yüzme konusunda da halkımıza imkanlar sunuyoruz. İki havuzumuzda da, vatandaşlara makul fiyatlarla kaliteli hizmet veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda bu tesislere yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. İstiyoruz ki halkımızın her kesimi yüzme sporunu yapsın" dedi. - BURSA