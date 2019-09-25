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Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes

Adıyaman'da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan kadın şahısların, kahkahalar atması pes dedirtti.

25.09.2019 17:37Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes
Adıyaman'da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan kadın şahısların, kahkahalar atması pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yavuzselim, Kayalık ve Mehmet Akif Mahallelerinde bulunan 3 ayrı ikamete giren ve ikametlerden toplam bin 500 TL para ile altın kolye çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında olay yeri ve çevresinde bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları incelenerek olayları gerçekleştiren Sibel Ö., Pınar Ö.ve İpek Ö., yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında ikametlerden çalınan bin 500 TL para ile altın kolye ele geçirildi. Şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmek üzere ekip otolarına bindirileceği esnada şahıslar kameralar karşısında gülerek kahkahalar attı. Şahısların gülmeleri ve kahkaha atmaları pes dedirtirken şahıslar adliyeye götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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