Yüzücü Alsaran 35 kilometrelik zorlu etaba hazırlanıyor

Manş Denizi
, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası Maratonu'nu tamamlayarak açık suda "üçlü taç" (triple crown) unvanını alan ilk Türk yüzücü olan Kamil Rena
Alsaran, temmuz ayında yapacağı 35 kilometrelik Kuzey Kanalı geçişi için Kastamonu
'nun İnebolu
ilçesinde antrenman yaptı.
Alsaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenman kapsamında her gün 5-6 kilometre yüzdüğünü söyledi. Kuzey İrlanda
ile İskoçya arasındaki 35 kilometrelik Kuzey Kanalı'nın soğuk bir deniz olduğunu, ağustos ayında bile su sıcaklığının 14 dereceyi geçmediğini belirten Alsaran, "Kuzey Kanalı'nda yüzeceğim mesafe 35 kilometre ve benim tahminime göre 14-16 saat sürecek. Yüzerken tekneye dokunmak bile yasak. Tekneye dokunmadan bu mesafeyi yüzmek zorundasınız. Çok büyük denizanaları var ve çok zehirliler. Burayı geçen hiç Türk yok. Dünyada da sadece 70 kişi geçmiş." dedi.
Daha önce 34 kilometrelik Manş Denizi'ni iki kez, İspanya
ile Fas
arasındaki 17 kilometrelik Cebelitarık Boğazı
'nı ve ABD
'deki 35 kilometrelik Catalina Boğazı'nı tek başına yüzerek geçtiğini anlatan Alsaran, 7 okyanusu başarıyla geçmeyi hedeflediğini aktardı.
Bu kapsamda yüzeceği Kuzey Kanalı'nın hedefinin dördüncü ayağı olacağına işaret eden Alsaran, şunları kaydetti:
"Manş Denizi'ni iki kere tek başına geçtim. Daha sonra yüzdüğüm Catalina Boğazı 35 kilometreydi. Orada da ölümcül beyaz köpek balıkları vardı. Neyse ki bize denk gelmedi. Cebelitarık Boğazı'nı geçtim ve İspanya'dan Afrika
'ya Fas'a yüzdüm. Hedefimde 7 okyanus geçişini başarıyla tamamlamak var. Bunu da yaparsam geriye 3 tane kalıyor. Dünyada 7 okyanusu tamamlayan 15 kişi var. Bunu yaptığımda çok büyük bir prestij yakalayacağım. Türkiye
'nin tanıtımını da yapmış olacağım."
Her yüzüşünü bir sosyal etkinlik projesiyle birleştirdiğini dile getiren Alsaran, "Daha önce Kanserle Dans Derneği, down sendromlu çocuklar, engelliler için yüzdüm. Kuzey Kanalı'nı da KOAH
hastaları için yüzeceğim. Babam bu hastalıktan geçen yıl öldü." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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