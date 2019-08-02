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Yüzücüler İstanbul'da yarışacak

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ile Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, yarın İstanbul'da başlayacak.

02.08.2019 11:26 Yüzücüler İstanbul'da yarışacak
Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ile Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, yarın İstanbul'da başlayacak.
TYF'den edinilen bilgiye göre, 6 Ağustos Salı gününe kadar sürecek yarışlar sabahları seçme, akşamları ise final karşılaşmaları şeklinde ENKA Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde yapılacak.
Toplamda 82 kulübün yer alacağı organizasyonda 489 sporcu mücadele edecek.
Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş kategorisinde kadın yüzücüler 14+ yaş, erkek sporcular ise 15+ yaş; gençler kategorisinde de kız sporcular 14-17 yaş, erkek yüzücüler 15-18 yaş yarışlarında boy gösterecek.
Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları'nda kategoriler, kızlar 14-15 yaş, erkekler ise 15-16 yaş olarak açıklandı.
Şampiyonada, açık yaş kadınlar ve erkekler kategorileri ile genç kızlar ve erkeklerde ilk üçe giren kulüplere kupa takdim edilecek.

İstanbul, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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