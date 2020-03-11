Yüzücülerimiz, Yarı Finallere Yükseldi
Manisa'da düzenlenen 2008-2009 Bayan-Erkek 50 metre havuz yarışlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme takımımızın 9 sporcusu ön eleme müsabakalarını geçerek, Isparta'da düzenlenecek olan yarı finallere yükselme başarısı gösterdi.
11.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:47
Yüzme 11-12 yaş il vize müsabakaları 2. Ön eleme turuna katılan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı yüzücüleri, elde ettikleri derecelerle, 11-12 Nisan tarihleri arasında Isparta 'da düzenlenecek olan 2008-2009 Bayan-Erkek 50 metre havuz Grup Yarı Finallerine katılma hakkını kazandı. 9 yüzücümüz toplamda, 1 A3, 2 A2, 9 A1, 12 B2, 11 B1 barajını geçerek, önemli dereceler elde etti.
Kaynak: Bültenler
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