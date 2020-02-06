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Yüzügüllü onursal üye yapıldı

ESKİŞEHİR (İHA) – Zey köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ZEYDER) yöneticileri Köy Muhtarı Sebahattin Kartaler, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü ziyaret etti.

06.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:40Yüzügüllü onursal üye yapıldı
ESKİŞEHİR (İHA) – Zey köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ZEYDER) yöneticileri Köy Muhtarı Sebahattin Kartaler, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü ziyaret etti.

Yeni kurulan ZEYDER yönetimi ziyaretlerine başladı. İlk olarak Sivrihisar Belediyesini ziyaret eden dernek yöneticileri, Başkan Yüzügüllü'yü onursal üye yaparak plaket takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Yüzügüllü, özellikle Zey köyü kaya mezarları ile yakından ilgilendiğini ve buraların tanıtılması gerektiğini aktardı.

ZEYDER Başkanı Mehmet Ali Uz, yolun bozukluğundan bahsederek gerekli çalışmaların başlatılması ricasında bulundu.

Öte yandan Sivrihisar ziyareti hakkında bilgi veren Uz, "Derneğimiz geçmişten geleceğe ışık tutarak kültürümüzü yaşatmak bağlarımızı kuvvetlendirmek amacıyla kuruldu. Derneğimiz hakkında bilgi vermek için Sivrihisar'daki kamu kuruluşlarında görev yapan Zeyliler ziyaret edildi. Derneğe üye yapıldı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi" dedi. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Yaşam

Kaynak: İHA

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