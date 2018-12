Yüzünün Yarısını Kaplayan Tümörden Türkiye'de Kurtulacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:59



Yüzünün sağ tarafını kaplayan tümörle doğduğu günden bu yana mücadele eden 5 yaşındaki Somalili Fuad Mehdi, Türkiye'de gerçekleştirilecek ameliyatla sağlığına kavuşacak.Ailesiyle Somali'de mülteci kampında yaşayan Fuad Mehdi, alnının sağ tarafında bulunan küçük bir tümörle hayata gözlerini açtı.Gün geçtikçe yüzüne yayılan tümör, Mehdi'nin hayatını her alanda etkilemeye başladı. Büyüyen tümörün, nefes almasını ve yemek yemesini zorlaştırdığı Mehdi, sağ gözündeki görme yetisini de tamamen kaybetti.Yüz şeklinin değişmesinden dolayı konuşma becerisini de geliştiremeyen Fuad Mehdi'nin, 5 yıldır Somali'de birçok doktora götürülmesi ve ilaç tedavi görmesine rağmen tıbbi imkansızlıklar nedeniyle hastalığının ilerlemesine engel olunamadı.Ameliyat öncesi ilaç tedavisi uygulanacakSomalili bir doktorun tavsiyesi üzerine Help Dünya Derneğinin Somali'deki mülteci kampında bulunan sağlık ocağına götürülen 5 yaşındaki Mehdi, oradaki Türk doktorunun muayenesinin ardından derneğin desteğiyle tedavi için Türkiye'ye getirildi.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Koldaş tarafından Bağcılar Medicine Hospital'da yapılan tetkikler sonucu, "vasküler anomali" tanısı konulan Fuad Mehdi'nin ameliyat olmasına karar verildi.Kan değerleri düşük ve yüzündeki tümör çok büyük olduğu için hemen ameliyata alınamayan Mehdi, tümörün küçültülmesi için 3 hafta boyunca uygulanacak ilaç tedavisinin ardından ameliyat edilecek.Somalili minik Mehdi, yüzündeki tümörün alınmasının ardından sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor."Fuad, ağrılarından dolayı hep ağlıyor"AA muhabirinin sorularını yanıtlayan baba Mehdi Fiile, 5 yıldır oğlunun iyileşmesi için birçok doktora gittiklerini, fakat çeşitli ilaçlar kullanmasına rağmen Fuad Mehdi'nin hastalığının hiçbir iyileşme belirtisi göstermediğini söyledi.Somali'de tıbbi imkanların yetersiz olduğunu belirten Fiile, "Bizim orada bu hastalığın tedavisi yok. İmkanlar yeterli değil. Tedavi ve ameliyat için aletlerimiz yetmiyor." dedi.Oğlunun durumuna çok üzüldüğünü ifade eden Fiile, "Tümör yüzünü kapladığı için doğru düzgün konuşamıyor. İstediği şeyleri dile getiremiyor. Fuad çok üzgün ve ağrılarından dolayı hep ağlıyor. Çocuğum hasta ve hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten çok zor bir durum." diye konuştu."Oğlumun sağlığına kavuşmasını istiyorum"Somali'de oğluyla ilgilenen doktorun kendilerini Help Yardım Derneğine yönlendirdiğini anlatan Fiile, oradaki doktorun Mehdi'yi muayenesinden sonra tedavi ve ameliyat için Türkiye'ye göndereceklerini söylediğini aktardı.Fiile, Somali'de 12 çocuğuyla mülteci kampında yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:"Help Yardım Derneği aracılığıyla Türkiye'ye geldik. Oğlumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. İnşallah sağlığına kavuştuğu zaman da çocuğumu en iyi şekilde okutmak istiyorum. Mülteci kampında hiçbir eğitim yok. Ben de çok zor durumda çalışarak, yemeklerini zar zor karşılamaya çalışıyorum. Maddi durumumuzu destekleyen hiçbir şey yok. Türkiye'de yardımsever ve iyi yürekli insanların olduğunu biliyorum. Bu yüzden çocuğumun iyileşmesi ve çocuklarımı okutabilmem için yardım etmelerini istiyorum.""Fuad için elimizden geleni yapıyoruz"Help Dünya Derneği gönüllüsü Ayfer Özel de derneğin, Somali'de mülteci kampı yakınlarında bir sağlık ocağı ve ailesi olmayan çocuklar için bir yurdu olduğunu anlattı.Yaklaşık 2 aydır iletişim halinde oldukları Fuad Mehdi'nin hastane raporlarının Türkiye'de incelendiğini ve tedavi için Somali'den İstanbul'a getirdiklerini ifade eden Özel, şunları kaydetti:"Biz hemen ameliyat olacağını düşünüyorduk fakat Fuad'ın kan değerleri çok düşük çıktı. Onların besinleri bizden farklı tabii. Kan değerleri çok düşük olduğundan hemen ameliyata alamadılar. Tümör de çok büyük olduğu için ilk önce küçültmek için bir ilaç tedavisine başlandı. İlaç verdiler, 3-4 hafta sonra tümörün ne kadar küçüldüğüne bakacaklar. Ondan sonra ameliyat olacak. Fuad için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım çok sağlıklı ve mutlu bir şekilde Fuad'ı, Somali'ye göndeririz. Ailesine kavuştururuz."