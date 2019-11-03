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Yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

03.11.2019 20:06Yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Ahmetoğlu köyünde ikamet eden Cemal Karaman (78), köyde evinden çıkıp iddialara göre yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yüzüstü düştü. Yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yüzüstü düşen Karaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karaman'ın cesedi Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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