Haberler » Yaşam » 'Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık' projesinin ilk restorasyonu Bilecik'te başlayacak - Haberler

"Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık" projesinin ilk restorasyonu Bilecik'te başlayacak

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Milli Mücadelenin 100. Yılı nedeniyle hazırlanan "Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık" projesi kapsamında 1 ve 2'nci dönem Bilecik Milletvekili Halil Işık'ın Söğüt'te bulunan mezarını restorasyon yapılacağı söyledi.

11.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:38
AK Parti Selim Yağcı, Milli Mücadelenin 100. Yılı nedeniyle hazırlanan "Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık" projesi kapsamında 1 ve 2'nci dönem Bilecik Milletvekili Halil Işık'ın Söğüt'te bulunan mezarını restorasyon yapılacağı söyledi.

Bilecik'te bir cafede yapılan toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve parti üyeleri katıldı. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı yaptığı açıklamada, "Hakimiyet-i Milliye gazetesinin sloganındaki 'Mesleği milletin iradesini hakim kılmaktır' ifadesi 100 yılın ardından hala anlamlı. 10 Ocak 1961'de gazetecilere haklarının tanınmasının yıl dönümü olduğu kadar Anadolu basını adına Milli mücadele tarihinin Ankara'dan yayın yapan ilk gazetesinin 1'inci sayısının yayınlandığı 10 Ocak tarihiyle aynı güne denk düşmesi çok anlamlı. Milli Mücadele tarihimizin en önemli yayın organı Hakimiyet-i Milliye'nin ilk sayısı 10 Ocak 1920 tarihinde yayınlanmıştır. Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin 100'üncü yılını kutluyorum. TBMM ordumuzun Milli Mücadele içerisinde kazandığı ilk zafere ev sahipliği yapan Pazaryeri ve Bozüyük'ümüzü içine alan, Bilecik milletvekili olarak yaşadığımız haklı gururla birlikte bugün birinci İnönü Zaferinin 99'uncu yılını birlikte kutlamanın onurunu yaşıyorum. 'Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık' projesi kapsamında yapılacak ilk mezar Söğüt'te meftun bulunan 1 ve 2'nci dönem Bilecik milletvekilimiz Halil Işık olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan açıklama sonrası kentteki basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Yağcı, üzerinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayısının fotoğrafı bulunan pasta kesti. - BİLECİK

Milletvekili, AK Parti, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:40  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı - Haberler
17:37  Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi - Haberler
17:37  Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler neler? - Haberler
17:37  Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada - Haberler
17:30  Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor - Haberler
17:05  İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil - Haberler
16:26  Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var - Haberler
16:25  Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız - Haberler
16:21  Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü - Haberler
11.01.2020 17:54:22