YYÜ, 19 Mayıs'a özel klip hazırladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip hazırladı.

YYÜ, 19 Mayıs'a özel klip hazırladı
19.05.2020 04:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 04:31
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip hazırladı.
Kent merkezi ve üniversite kampüsünde çekilen klipte, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr İsmail Hakkı Ekin, YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir ve YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük'ün yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci yer aldı.
"Yeni Hamamın Üstüyem" ve "Vanlıyam Şanlıyam" parçalarının seslendirildiği klip, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithaf edildi.
Hazırlanan klip, üniversitenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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