YYÜ'de engelli personel için program düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde çalışan engelli personeller için etkinlik düzenlendi.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla tıp merkezinde çalışan engelli personel için düzenlenen programda konuşan YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, 3 Aralık tarihinin 1992 yılından beri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunca engellilerin topluma kazandırılması, haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması amacıyla uluslararası bir gün olarak kabul edildiğini söyledi.

Engelliliğin nedenleri araştırıldığında, büyük çoğunluğunun önlenebilir sebepler olduğunun görüldüğünü belirten İliklerden, trafik kazaları, terör, akraba evliliği kaynaklı genetik etkenler, çocuk felci, ateşli hastalık ve sarılık ile gebelikte yaşanan sorunların çoğunun aslında önlenebilir olduğunu anlattı.

İliklerden, empati kurarak engelleri kaldırmanın ve engellilerin hayata tam katılmalarını sağlamanın herkesin vazifesi olduğunu vurguladı.

Merkezin Başmüdürü Sefer Kuşan ise engellilere en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını ifade etti.

Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Kuşan, amaçlarının bu kişilerin önlerindeki bütün engelleri ortadan kaldırmak olduğunu aktardı.

Program sonunda engelli çalışanlar için pasta kesimi yapıldı, fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA