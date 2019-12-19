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YYÜ'de "Paramediklerin Mesleki Gelişim" paneli yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) iş birliğiyle "Paramediklerin Mesleki Gelişim" paneli yapıldı.

19.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:42 YYÜ'de
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) iş birliğiyle "Paramediklerin Mesleki Gelişim" paneli yapıldı.

Panelde konuşan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Rıza Kul, tüm acil sağlık çalışanlarının paramedikler gününü kutlayarak, sağlık çalışanlarının yaptıkları işin ne kadar hayati önem taşıdığını anlattı.
Panelin yanı sıra paramedik öğrencilerinin kurguladıkları triaj gösterisi ile paramedik öğrencileri arasında yapılan bilgi yarışması da yapıldı.

Etkinlik, Dr. Öğretim Üyesi Sema Kaptanoğlu'nun emeği geçen öğrencilere hediye vermesiyle son buldu.

Panele PARHAD Başkanı Rıdvan Talay, PARHAD Başkan Yardımcısı Yakup Yılmaz, PARHAD Üyesi Demhat Uyar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Kaynak: AA

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