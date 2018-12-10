Yyü'de Stem Sertifika Kursu

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:20



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:20

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin ilk sertifika programı tamamladı.Van YYÜ Bireysel Araştırma Projeleri kapsamında projelendirilerek eğitim faaliyetleri için gerekli temel malzemelerin alınmasının ardından öğretmenler adaylarına verilen sertifika programı tamamlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, kendi bünyesindeki öğretmen adaylarına STEM sertifika kursu düzenleyerek, bu eğitimin üniversite bünyesinde standart hale getirilmesini hedefliyor. Tamamlanan eğitim programı kapsamında STEM, robotik, kodlama, yapay zeka ve 3-boyutlu tasarım aşamalarından oluşan 40 saatlik kursun sonunda projelerin üretileceği ve başarılı olan adaylara ise törenle STEM Eğitici Eğitimi sertifikaları takdim edileceği bildirildi.Sertifika töreninin ise 11 Aralık 2018 Salı günü saat 14.00'da Van YYÜ Eğitim Fakültesinin seminer salonunda gerçekleştirileceği ve törenin ardından da eğitim sonunda ortaya çıkan projelerin sergileneceği açıklandı. - VAN