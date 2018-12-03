Yyü'deki Gıda Zehirlenmesiyle İlgili Komisyon Kuruldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
, geçen hafta üniversite yerleşkesindeki yurtlarda kalan 337 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlenmesiyle ilgili komisyon kurulduğunu bildirdi.
Rektör Prof. Dr. Battal, YYÜ Senatosunun, "öğrenci yemekhanesinde her gün bir senato üyesinin öğrencilerle yemek yemesi" yönünde aldığı karar doğrultusunda öğrencilerle bir araya geldi.
Yemekhanede öğrencilerle yemek yiyen Battal, yaptığı açıklamada, geçen hafta perşembe akşamı 337 öğrencinin mide bulantısı ve yüksek ateş şikayeti üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini anımsattı.
Zehirlenmenin nedenini bulmak için gıda mühendisi ve doktorlardan oluşan komisyon kurulduğunu belirten Battal, komisyon üyelerinin yemek ve sulardan örnek aldığını ve incelemenin devam ettiğini kaydetti.
Battal, hiçbir taviz vermeden olayı araştırdıklarını ve sonuçların kendilerine ulaşmasının ardından gerekli adımları atacaklarını belirterek, öğrencilerin bu noktadaki endişelerini ortadan kaldırmak amacıyla senatonun aldığı kararla her gün bir senato üyesinin öğrencilerle yemek yiyeceğini aktardı.
Peyami Battal,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:17