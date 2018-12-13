Yyü ile Van Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Protokolü İmzaladı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:06



13 Aralık 2018 Perşembe 16:06

Van Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü arasında TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarını Destekleme konusunda işbirliği protokolü yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van geneli ve ilçelerindeki öğrencilerin TÜBİTAK Ortaokul/ Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmalarına daha iyi hazırlanmaları ve bu konuda Yüzüncü Yıl Üniversitesinden akademik destek ve çalışma mekanları tahsisi için işbirliği protokolü yapıldı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, TÜBİTAK çalışması çerçevesinde üniversiteden akademik destek ve Teknokent'te çalışma mekanları tahsis edileceği belirtildi.Yapılan protokol kapsamında, proje yarışmalarına katılacak öğrenci ve öğretmenlere, Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik birimleri ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki ilgili proje sorumlularının belirleyeceği ortak bir takvimle danışmanlık hizmeti verilecektir.Verilecek destek, uygun görüldüğünde laboratuvar imkanlarını kullanmayı da kapsayacak.